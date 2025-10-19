Sergio Bonelli Editore presenta DRAGONERO IL RISVEGLIO DEL POTENTE
DRAGONERO. IL RISVEGLIO DEL POTENTE, romanzo fantasy scritto del co-creatore della serie, Luca Enoch, torna in libreria per Sergio Bonelli Editore, con una veste editoriale completamente rinnovata. È giunta l’ora, la leggendaria profezia si sta infine avverando e i Draghi torneranno a volare sul continente. Ma alcuni risvegli sono più devastanti di altri, e solo un uomo potrà arginare la distruzione del Potente: Ian Aranill, l’uccisore di Draghi noto al mondo come Dragonero. Le illustrazioni interne del volume sono di Ludovica Ceregatti, la copertina è firmata da Alberto Dal Lago. DRAGONERO. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sergio Bonelli Editore e Nona Arte hanno dato inizio a una collaborazione per la pubblicazione italiana di volumi a fumetti di autori argentini ed europei. I dettagli nei commenti. Vai su Facebook
3 fumetti Sergio Bonelli Editore da acquistare ad ottobre 2025 https://voto10.it/anime-comics/3-fumetti-sergio-bonelli-editore-da-acquistare-ad-ottobre-2025/… - X Vai su X
Sergio Bonelli Editore presenta un nuovo Atlante di Dragonero - Le proposte di Sergio Bonelli Editore per la nuova edizione di Lucca Comics & Games si arricchiscono di annunci e sorprese. Da msn.com
Daryl Zed: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume! - Sergio Bonelli Editore espande sempre di più l’universo generato dalla penna di Tiziano Sclavi, con il secondo volume di Daryl Zed. Scrive tomshw.it
K-11: Sergio Bonelli Editore presenta il secondo volume della serie di Matteo Casali - 11 di Matteo Casali, la serie che porta il lettore nell'ultimo periodo del conflitto mondiale, e più ... Scrive tomshw.it