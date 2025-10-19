sergio bonelli editore presenta dragonero il risveglio del potente

DRAGONERO. IL RISVEGLIO DEL POTENTE, romanzo fantasy scritto del co-creatore della serie, Luca Enoch, torna in libreria per Sergio Bonelli Editore, con una veste editoriale completamente rinnovata. È giunta l’ora, la leggendaria profezia si sta infine avverando e i Draghi torneranno a volare sul continente. Ma alcuni risvegli sono più devastanti di altri, e solo un uomo potrà arginare la distruzione del Potente: Ian Aranill, l’uccisore di Draghi noto al mondo come Dragonero. Le illustrazioni interne del volume sono di Ludovica Ceregatti, la copertina è firmata da Alberto Dal Lago. DRAGONERO. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

