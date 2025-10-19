Sempio prima bordata firmata Lovati | Lo scontrino è falso | ecco perché

La revoca del mandato di Massimo Lovati da parte di Andrea Sempio, indagato nel caso Garlasco, rischia di trasformarsi in un boomerang per il 37enne. Dopo mesi di difesa, spesso con teorie che Lovati definiva "sogni", l’avvocato potrebbe ora rappresentare un pericolo. Lovati, vincolato dal segreto professionale, ha dichiarato: "Ho il segreto professionale che mi impedisce di dire quello che so". Tuttavia, tramite il suo legale Fabrizio Gallo, che lo difende da accuse disciplinari e dalla chiusura delle indagini per sue affermazioni contro il defunto professor Angelo Giarda (ex avvocato di Stasi), ha sferrato un duro colpo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sempio, prima bordata firmata Lovati: "Lo scontrino è falso: ecco perché"

