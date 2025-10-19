Il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per le elezioni in Campania correrà con un candidato al Consiglio regionale che sta sollevando qualche dubbio: è Souzan Fatayer, "'na palestinese napulitana", come ama definirsi sui social e sul quello che sembra essere il suo manifesto elettorale. Docente all'Universitò Orientale di Napoli, mediatrice culturale negli ospedali e Donna per la pace nel 2003 e 2005, da 40 anni vive a Napoli. Il capoluogo campano è una città stupenda e i napoletani sono un popolo capace di trarre dell'ironia da tutto: per questo probabilmente le strapperà un sorriso sapere che proprio quel manifesto per molti è una citazione televisiva di Felice Caccamo, il giornalista napoletano nato nel 1990 a Paperissima e poi diventato colonna portante di Mai Dire Gol. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sembra Caccamo". Chi è la candidata palestinese in Campania