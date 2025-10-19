Seferi Beljdi morto nell’incidente a San Severino i ricordi | Pilastro della squadra un bravo ragazzo

Macerata, 19 ottobre 2025 – Una strada maledetta, che continua a mietere vittime. Un’altra tragedia si è consumata all’alba di ieri a San Severino: un’auto è finita nel dirupo, in via Aristide Merloni e a perdere la vita questa volta è stato Seferi Beljdi, di 28 anni. Erano passate da poco le 6 del mattino quando il giovane, muratore e calciatore dilettante di origine macedone, residente a Matelica, era alla guida della sua Bmw, probabilmente di rientro da una serata. Stava provenendo da Tolentino quando ha imboccato via Merloni in direzione di Taccoli. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Tolentino, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto subito dopo una curva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

