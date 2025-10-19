Secondo trionfo di Sinner alla Six Kings Slam | batte Alcaraz 6-2,6-4 Carlos è importante perché mi spinge a migliorare

“È sempre bello sfidare Alcaraz e giocare in questo torneo, organizzato al meglio”. Jannik Sinner parla così durante la premiazione al Six Kings Slams. È la sua seconda vittoria al torneo saudita e sui campi indoor il fuoriclasse italiano non sembra avere rivali. “Carlos è importante perché mi spinge a migliorare, ma è ancora più importante l’amicizia che abbiamo fuori dal campo” ha aggiunto l’azzurro. Una vittoria netta, 6-2, 6-4, per riscattarsi dalla sconfitta degli US Open. Un trionfo reso ancora più speciale dal premio di sei milioni di dollari e dal trofeo piuttosto unico: una racchetta di quattro chili in oro puro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

