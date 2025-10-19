Seconda categoria Pontremoli vietati passi falsi col San Macario Il DB Fossone chiede strada al Salavetitia
Mentre le attenzioni del mondo pallonaro lunigianese sono tutte o quasi rivolte al derby Serricciolo-Villafranchese, il vero big match si gioca nello stadio “Nene Romiti“, dove si incrociano la portaerei Pontremoli e l’ambiziosissimo San Macario. Lo scontro fra le pretendenti al palco della Prima Categoria con certezza richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e vedrà la sua luce dalle ore 15,30. Primo momento verità per gli striscioni biancocelesti di Clemente Guastini, che con una stagione tutta da giocare, sono chiamati a sfruttare appieno il secondo turno interno, soprattutto dopo il risultato in bianco di domenica scorsa contro il Vorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
SECONDA CATEGORIA III GIORNATA ? Velinia vs CITTÀ DI POGGIO MIRTETO ? Domenica 19 Ottobre 14:30 ? Francesco Vailati CHE BELLO È ? - facebook.com Vai su Facebook
Seconda categoria. Pontremoli, vietati passi falsi col San Macario. Il D.B. Fossone chiede strada al Salavetitia - Mentre le attenzioni del mondo pallonaro lunigianese sono tutte o quasi rivolte al derby Serricciolo- Si legge su msn.com
Calcio Seconda categoria: riflettori puntati sulle sfide Gragnolese-Ricortola e Pontremoli-Vorno. Serricciolo all’esame capolista. Il San Vitale incrocia l’Atletico - Il programma della quarta giornata del campionato di Seconda Categoria offre piatti prelibati. Riporta sport.quotidiano.net