seconda categoria pontremoli vietati passi falsi col san macario il db fossone chiede strada al salavetitia

Mentre le attenzioni del mondo pallonaro lunigianese sono tutte o quasi rivolte al derby Serricciolo-Villafranchese, il vero big match si gioca nello stadio “Nene Romiti“, dove si incrociano la portaerei Pontremoli e l’ambiziosissimo San Macario. Lo scontro fra le pretendenti al palco della Prima Categoria con certezza richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e vedrà la sua luce dalle ore 15,30. Primo momento verità per gli striscioni biancocelesti di Clemente Guastini, che con una stagione tutta da giocare, sono chiamati a sfruttare appieno il secondo turno interno, soprattutto dopo il risultato in bianco di domenica scorsa contro il Vorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Pontremoli, vietati passi falsi col San Macario. Il D.B. Fossone chiede strada al Salavetitia