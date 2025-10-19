Seconda categoria Pontremoli vietati passi falsi col San Macario Il DB Fossone chiede strada al Salavetitia

Sport.quotidiano.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre le attenzioni del mondo pallonaro lunigianese sono tutte o quasi rivolte al derby Serricciolo-Villafranchese, il vero big match si gioca nello stadio “Nene Romiti“, dove si incrociano la portaerei Pontremoli e l’ambiziosissimo San Macario. Lo scontro fra le pretendenti al palco della Prima Categoria con certezza richiamerà il pubblico delle grandi occasioni e vedrà la sua luce dalle ore 15,30. Primo momento verità per gli striscioni biancocelesti di Clemente Guastini, che con una stagione tutta da giocare, sono chiamati a sfruttare appieno il secondo turno interno, soprattutto dopo il risultato in bianco di domenica scorsa contro il Vorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

seconda categoria pontremoli vietati passi falsi col san macario il db fossone chiede strada al salavetitia

© Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Pontremoli, vietati passi falsi col San Macario. Il D.B. Fossone chiede strada al Salavetitia

Scopri altri approfondimenti

seconda categoria pontremoli vietatiSeconda categoria. Pontremoli, vietati passi falsi col San Macario. Il D.B. Fossone chiede strada al Salavetitia - Mentre le attenzioni del mondo pallonaro lunigianese sono tutte o quasi rivolte al derby Serricciolo- Si legge su msn.com

Calcio Seconda categoria: riflettori puntati sulle sfide Gragnolese-Ricortola e Pontremoli-Vorno. Serricciolo all’esame capolista. Il San Vitale incrocia l’Atletico - Il programma della quarta giornata del campionato di Seconda Categoria offre piatti prelibati. Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Seconda Categoria Pontremoli Vietati