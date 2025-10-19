Se il Tevere diventasse la nuova metropolitana di Roma?

Wired.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel secondo episodio della terza stagione del videopodcast Grande Giove si parla del progetto di ROAD per rendere navigabile il fiume e aprire nuove tratte per turisti e pendolari. 🔗 Leggi su Wired.it

