Se il Tevere diventasse la nuova metropolitana di Roma?
Nel secondo episodio della terza stagione del videopodcast Grande Giove si parla del progetto di ROAD per rendere navigabile il fiume e aprire nuove tratte per turisti e pendolari. 🔗 Leggi su Wired.it
