Scuola senza educazione sessuale | Una censura che danneggia tutti

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AREZZO "Per contrastare la violenza di genere dobbiamo ripartire dalle scuole, dall’educazione sessuale e affettiva". A dirlo è la dottoressa Celeste Bittoni: aretina di nascita, è sessuologa all’Università di Pavia dove coordina il progetto Padova Sex Lab, un gruppo di ricerca formato da giovani laureati. Uno scopo preciso: quello di divulgare contenuti scientifici riguardo il sesso in maniera critica e consapevole. Dottoressa, educazione sessuale vietata nelle scuole. Come vede questa scelta? "Pensare che censurare l’educazione sessuale-affettiva mi fa tristezza e rabbia. Anche perché l’alternativa è quella di proporre progetti di prevenzione dell’infertilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

