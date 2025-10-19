Scuola materna di Santa Barbara quarta proroga al termine dei lavori

Il cantiere per la nuova scuola materna di Santa Barbara avrà bisogno di più tempo del previsto. Il Comune ha infatti approvato una quarta proroga per la conclusione dei lavori alla “Boat”, che dovranno ora terminare entro il 30 dicembre 2025.L’intervento, del valore complessivo di 3 milioni e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondisci con queste news

La struttura, ovvero la scuola materna abbandonata in via Cicu a Sassari è diventata un focolaio di degrado e violenze. Le segnalazioni descrivono frequenti episodi che includono urla, furti e, più gravemente, risse. #Radiolina #Sassari #NotizieSardegna Vai su Facebook

L’Aquila: un milione di euro per la viabilità di Santa Barbara e via F. P. Tosti - Un milione di euro sarà destinato al miglioramento della viabilità nel quartiere di Santa Barbara e nell’area di via Francesco Paolo Tosti ... Da laquilablog.it

Scuola materna a Santa Barbara, stop ai lavori: il comune rescinde il contratto con l'impresa - Scuola materna a Santa Barbara, palazzo dei Priori ha deliberato la rescissione del contratto con l’impresa per gravi inadempienze. Secondo ilmessaggero.it

Asilo a Santa Barbara, addio completamento. Il Pd: «Nel bilancio non c'è traccia» - «La scuola materna di Santa Barbara non verrà completata fino a quando resta in carica questa amministrazione comunale. Lo riporta ilmessaggero.it