Lodi – La Provincia di Lodi ha approvato l’aggiornamento della Rete Scolastica Territoriale per l’anno 20262027, confermando l’attuale assetto e introducendo un’unica novità significativa: il trasferimento della sede del Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) di Casalpusterlengo nei locali di piazza Leonardo da Vinci, oggi già utilizzati da Asfol. La rete lodigiana si articola complessivamente in 30 autonomie scolastiche: 19 Istituti comprensivi, 10 Istituti di istruzione superiore e un Centro di istruzione degli adulti. Gli Istituti comprensivi comprendono 50 plessi di scuola dell’infanzia, 63 di primaria e 29 di secondaria di primo grado, per una popolazione complessiva di circa 18mila alunni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola, l’Itas Tosi di Codogno resta autonomo nonostante i pochi iscritti