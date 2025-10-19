Scuola e sostenibilità per il futuro dei giovani La ricerca

Le città contemporanee si trovano ad affrontare sfide sempre più articolate e complesse, derivanti dai processi di globalizzazione, dalla trasformazione sociale e dal rapido sviluppo delle tecnologie digitali. Tuttavia, una preoccupazione ancora più urgente riguarda la persistente incapacità dell'umanità di rispettare i limiti della natura, generando trasformazioni urbane non sempre orientate al benessere collettivo. La sostenibilità urbana richiede dunque non solo innovazione tecnologica, ma anche un approccio pragmatico, inclusivo e consapevole, capace di coniugare progresso, equità sociale e tutela ambientale.

