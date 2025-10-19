Scuola e salute | presentato il nuovo catalogo regionale sul benessere degli studenti

BRINDISI - Si è tenuta venerdì 17 ottobre, all’istituto alberghiero Sandro Pertini di Brindisi, la presentazione ufficiale del catalogo regionaleScuola e salute” per l'anno scolastico 2025-2026. L'evento, organizzato dal gruppo interdisciplinare aziendale (G.i.a.) della Asl Brindisi, in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

