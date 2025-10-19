Scuola contro Valditara | 30 presidi in tutta Italia

È andata in scena ieri la protesta del Tavolo nazionale per la scuola democratica, per contrastare l’adozione delle nuove Indicazioni nazionali per la scuola primaria e dell’infanzia licenziate dal ministro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Scuola contro Valditara: 30 presidi in tutta Italia

Altre letture consigliate

Scuola sotto la lente: stretta di Valditara! Il Ministro dell’Istruzione lancia provvedimenti shock per cambiare le regole scolastiche. Dall'educazione sessuale solo con consenso scritto dei genitori e docenti qualificati alle aggressioni ai docenti che prevedon - facebook.com Vai su Facebook

#16ottobre #Valditara Educazione sessuale a scuola, stop fino alle medie. Novara: “Si fa il gioco dei siti porno. Genitori? Sono troppo coinvolti” - X Vai su X

Indicazioni nazionali, Pd contro Valditara: vuole tornare al programma da svolgere e sopprimere la libertà dei docenti, ha agito in maniera ideologica - “Altro che rigenerazione della scuola, le nuove indicazioni prescrivono invece che indicare, con un ritorno alla logica del programma da svolgere, alla faccia dell’interdisciplinarietà e dell’autonomi ... Da tecnicadellascuola.it

«No alla scuola del passato». Quaranta piazze contro la “cura” Valditara - A lanciare la protesta il Tavolo nazionale per la scuola democratica, un insieme di persone di tutto il Paese unite del rifiuto delle Nuove indicazioni nazionali 2025 e dalla voglia di costruire la pa ... Scrive editorialedomani.it

Psicologi abruzzesi e di altre regioni contro il ddl Valditara: “Un’educazione sessuo-affettiva adeguata a scuola contribuisce a relazioni sane” - Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 maggio scorso, prevede, tra le altre cose, la possibilità per le famiglie di escludere i figli da attività educative riguardanti i temi del ... Segnala laquilablog.it