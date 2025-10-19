scoprire il parco grazie ai suoi gusti

Miele, pinoli, spezie, vini, gelati e birre. Sono questi i protagonisti sui banchi del Parco di San Rossore: frutti del territorio pisano che raccontano una storia di natura e tradizione. A mostrare la vetrina Federico Bianca, del birrificio "Solo Artigianale" che dimostra come il cibo può essere ambasciatore di un territorio. Che riscontro avete avuto? "Molto positivo. Almeno recento persone, e con molte abbiamo avuto veri scambi, non solo assaggi. Tanta curiosità, tante domande sul Parco di San Rossore e sulle nostre materie prime". Una bella vetrina per conoscere una realtà pisana. "Esatto. C’è chi non sapeva neanche dove fosse il Parco, e ci ha chiesto indicazioni per visitarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

