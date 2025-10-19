Scoppia un incendio in una casa di Sarnico | morta una donna e il suo cane indagano i carabinieri

Un incendio è scoppiato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre in una casa a Sarnico (Bergamo). Al suo interno si trovavano una donna di 75 anni e il suo cane, entrambi deceduti. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

