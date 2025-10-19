Scoppia un incendio al demolitore di Monza | a fuoco decine di auto indagini sulle cause
Decine di auto custodite al demolitore di viale delle Industrie di Monza sono andate a fuoco nella notte tra 18 e 19 ottobre. I carabinieri indagano sulle cause del rogo, mentre i tecnici di Arpa Lombardia hanno analizzato la concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scoppia un incendio al demolitore di Monza: a fuoco decine di auto, indagini sulle cause - Decine di auto custodite al demolitore di viale delle Industrie di Monza sono andate a fuoco nella notte tra 18 e 19 ottobre ... Si legge su fanpage.it
Monza, incendio in un autodemolitore di viale delle Industrie - MONZA – Serata di paura a Monza, dove intorno alle 22:40 un violento incendio è divampato all’interno di un impianto lavorativo situato in viale delle Industrie. Lo riporta mbnews.it
Dopo la notte di paura a Monza, continuano le verifiche nel capannone di viale delle Industrie. Nessun ferito, ma danni ingenti e area ancora chiusa. - Dopo la lunga notte di interventi, Monza si è risvegliata ancora sotto choc per il violento incendio nel capannone di viale delle Industrie. Scrive monza-news.it