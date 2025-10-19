Scoppia un incendio al demolitore di Monza | a fuoco decine di auto indagini sulle cause

Decine di auto custodite al demolitore di viale delle Industrie di Monza sono andate a fuoco nella notte tra 18 e 19 ottobre. I carabinieri indagano sulle cause del rogo, mentre i tecnici di Arpa Lombardia hanno analizzato la concentrazione di sostanze inquinanti nell'aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it