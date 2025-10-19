Scontro Usa-Colombia Trump attacca il presidente Petro | È il leader dei narcos E blocca i sussidi statunitensi

«Gustavo Petro è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia». Con queste parole, Donald Trump ha attaccato il presidente colombiano, annunciando su Truth che tutti i pagamenti e i sussidi statunitensi destinati alla Colombia «non saranno più effettuati». Secondo il presidente americano, Petro non farebbe nulla per fermare il traffico di droga, nonostante gli aiuti economici offerti dagli Stati Uniti, definiti da Trump «una truffa a lungo termine nei confronti dell’America». Le tensioni politiche tra Colombia e Usa. 🔗 Leggi su Open.online

