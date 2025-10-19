Scontro tra una moto e un' auto a Turate | 22enne in fin di vita

Uno scontro violento tra un'auto e una moto si è verificato a Turate, in via Como, poco dopo le 17 di oggi, 19 ottobre 2025. In sella alla moto c'era un ragazzo di 22 anni che è rimasto ferito in modo gravissimo. Le sue condizioni sono apparse disperate al personale sanitario giunto sul posto con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Argomenti simili trattati di recente

Provincia di Como, grave scontro auto-moto. Ferito un 22enne - Dalle prime informazioni si sarebbe verificato un grave scontro tra un’auto e una moto. Da comozero.it

Incidente a Brugherio, scontro fra moto e auto: due giovani di 19 e 21 anni gravissimi in ospedale - Il 21enne che conduceva la moto è stato portato in elisoccorso al San Raffaele, mentre la ragazza è ricoverata al Niguarda ... Lo riporta milano.corriere.it

Scontro tra auto e moto a Vergiate, ferito un 17enne - 00 si è verificato un incidente tra un’auto e una moto in via Giuseppe Di Vittorio ... Scrive laprovinciadivarese.it