Scontro tifosi per Pisa-Verona | le riflessioni dei sindacati di polizia
Sulle scene di violenza di via Piave con protagonisti i tifosi di Verona e Pisa intervengono anche i sindacati di polizia, condannando quanto avvenuto nella mattinata di ieri, 18 ottobre, ma anche evidenziando problemi di organizzazione e organico fra le fila della Questura, fino ai dubbi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
