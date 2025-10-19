Scontro tifosi | identificati i veronesi pioggia di critiche a Governo e amministrazione

La guerriglia urbana avvenuta nel pre-partita di Verona-Pisa non può che fare ancora discutere. La Questura, in una nota, spiega che "i servizi preventivi di vigilanza sono stati predisposti sin dalle prime ore della mattina", aggiungendo che sono stati svolti "in particolare lungo le direttrici. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondisci con queste news

Scontro tifosi in via Piave, il sindaco Conti: "Pisa deve essere tutelata, serve ripensare i servizi di sicurezza" https://ift.tt/VR5WgLZ https://ift.tt/Od6m5J8 - X Vai su X

In Via Piave scontri tra tifosi. Gli ultras veronesi hanno indisturbati raggiunti la zona di San Rossore il Polo Porta Nuova e Via Contessa Matilde senza nessun controllo L, fino poi ad arrivare allo scontro con i tifosi Pisani in Via Piave, dopo aver danneggiato l - facebook.com Vai su Facebook

Pisa-Verona, scontri tra ultras: in arrivo daspo di 5 anni per alcuni tifosi. Cosa è successo - Tensione questa mattina a Pisa, prima della partita di campionato tra Pisa e Hellas Verona, in programma alle ore 15:00. Si legge su msn.com

Scontro tra tifoserie prima di Pisa-Verona: ci sono feriti - I tafferugli hanno avuto luogo nelle zone limitrofe alla Cetilar Arena, che alle 15:00 sarà teatro della sfida t ... Segnala msn.com