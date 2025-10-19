Scontro Piastri-Norris alla prima curva Verstappen ringrazia e spera ancora

Dalle papaya rules al papaya crash ci è passato davvero poco. Alla prima curva della gara sprint texana Piastri e Norris sono finiti fuori e formichina Max Verstappen ha guadagnato 8 punti arrivando a 55 lunghezze dal leader. La strada è lunga, ancora molto in salita, ma Max gara dopo gara non sbaglia più un colpo e anche se non festeggia più di tanto la vittoria Sprint (la 15ª su 22 mini gare), continua a credere nell’impresa che resta difficile, ma non più impossibile. Max è stato bravissimo a restare fuori dai guai al via e poi a non farsi eliminare da Russell quando George, all’ottavo giro aveva tentato un attacco senza un domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

