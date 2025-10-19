Scontro Piastri-Norris alla prima curva Verstappen ringrazia e spera ancora
Dalle papaya rules al papaya crash ci è passato davvero poco. Alla prima curva della gara sprint texana Piastri e Norris sono finiti fuori e formichina Max Verstappen ha guadagnato 8 punti arrivando a 55 lunghezze dal leader. La strada è lunga, ancora molto in salita, ma Max gara dopo gara non sbaglia più un colpo e anche se non festeggia più di tanto la vittoria Sprint (la 15ª su 22 mini gare), continua a credere nell’impresa che resta difficile, ma non più impossibile. Max è stato bravissimo a restare fuori dai guai al via e poi a non farsi eliminare da Russell quando George, all’ottavo giro aveva tentato un attacco senza un domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una sprint terminata in un baleno per le due McLaren. Incidente multiplo al via, con Piastri invischiato in uno scontro con Hulkenberg e Alonso e finito addosso pure all'altra MCL39 di Norris #USGP | #F1 - X Vai su X
La McLaren vince a #Singapore, ma lo scontro tra Norris e Piastri accende le tensioni. Martin Brundle prevede cambiamenti nelle “#papayarules” e una nuova gestione interna tra i due piloti. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 #Singapor - facebook.com Vai su Facebook
Scontro Piastri-Norris alla prima curva. Verstappen ringrazia e spera ancora - Carambola della McLaren, Max vince la 15ª Sprint e recupera otto punti in classifica: è a - Riporta ilgiornale.it
La Sprint di Austin va a Verstappen. Pasticcio McLaren: Piastri e Norris fuori - Il finale s’avvicina, il duello per il titolo si fa più intenso e quel diavolo di super Max fa di tutto per alzare la pressione ... Lo riporta ilmessaggero.it
Piastri-Norris la collisione annunciata. Verstappen ride e vince, Ferrari benino - Pino Allievi ha analizzato la movimentata Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, caratterizzato da un incidente alla prima curva ... Come scrive formulapassion.it