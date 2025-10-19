"Democracy is at risk": la democrazia è "a rischio quando al governo c’è l’estrema destra". Elly Schlein è sul palco del congresso del Partito socialista europeo ad Amsterdam quando lancia l’accusa contro Giorgia Meloni e il suo governo che, da un lato, "alimenta un clima di divisione, di polarizzazione e di odio" e, dall’altro, taglia "sanità e scuola pubbliche" senza occuparsi dei bisogni delle persone. La replica della presidente del Consiglio è senza appello: "Siamo al puro delirio". La schermaglia non si ferma qui: ci saranno una contro replica della segretaria dem e un mare di dichiarazioni della maggioranza a sostegno di Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scontro a distanza Schlein-Meloni: "Libertà a rischio". "Delirio puro"