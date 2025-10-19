Scontri prima di Pisa-Verona Rizza Pd | Condanno la violenza e i mancati controlli viabilità e parcheggi da riorganizzare

“Quello che è accaduto a Porta a Lucca e a Porta Nuova prima della partita Pisa-Verona è vergognoso e allarmante. Scene di guerriglia urbana in mezzo alle case, nel cuore di quartieri residenziali. Occorre che chi di dovere prenda in mano la situazione perché scene del genere non si ripetano mai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

