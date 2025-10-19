Scontri fra ultras indignazione e condanne Non è tollerabile

Pisa, 19 ottobre 2025 – “ Pisa non può arrendersi, ogni domenica che la squadra di calcio gioca in casa, ad assistere a episodi di devastazione urbana da parte degli ultras ospiti. Nonostante la ferocia degli episodi è emersa l’impressione di un presidio insufficiente delle forze dell’ordine. Il ministro dell’Interno più securitario della storia della Repubblica ci deve delle risposte”. Parola di Ylenia Zambito, senatrice del Pd, che aggiunge: “ Piantedosi ci dica le misure che intende adottare per fermare questi continui episodi, ci dica che non tollererà più l’atteggiamento di pochi tifosi che scredita le intere tifoserie prevalentemente sportive e pacifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

