Scontri corteo Gkn in aeroporto a Firenze | 12 gli agenti feriti Prognosi da 5 a 7 giorni

Sono in totale 12 gli agenti delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri dentro l'aeroporto di Firenze di ieri pomeriggio, 18 ottobre 2025, invaso da una frangia di manifestanti staccatisi dal corteo per chiedere la reindustrializzazione della fabbrica ex Gkn L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scontri corteo Gkn in aeroporto a Firenze: 12 gli agenti feriti. Prognosi da 5 a 7 giorni

