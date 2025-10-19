Scontri al corteo per l’ex Gkn Danneggiato l’aeroporto di Firenze

Sono migliaia i manifestanti al corteo della ex Gkn, la fabbrica di Campi Bisenzio che non produce più dal 2021. Sono partiti dal polo universitario di Novoli che una volta era la Fiat, ma quando il serpentone sfila sul viale davanti all’aeroporto, un gruppo di circa trecento persone esce dal percorso autorizzato e invade prima il parcheggio, poi l’ingresso dello stesso. Le bandiere della Palestina diventano bastoni con cui affrontare la polizia che, dopo gli scontri, capitola. Per alcuni minuti, è il caos nello scalo di Peretola. I manifestanti invadono il piano terra e il primo piano delle partenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scontri al corteo per l’ex Gkn. Danneggiato l’aeroporto di Firenze

