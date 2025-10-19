Sciopero raccolta rifiuti e inciviltà La città si trasforma in una discarica
Lo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, a cui hanno aderito molti lavoratori di Anconambiente, ha lasciato tracce molto evidenti in città. Venerdì la città è stata assediata dai rifiuti e i disagi in molte zone della città sono andati avanti fino alla tarda mattinata di ieri. Autentiche discariche sono spuntate e poi si sono alimentate grazie all’inciviltà dei singoli cittadini in molti punti della città. Quelle più evidenti e impattanti, soprattutto a livello di immagine, le abbiamo viste in via Appannaggio, ossia la breve strada che collega piazza Kennedy a piazza della Repubblica, con decine di sacchi dei rifiuti di varie frazioni addossate al muro posteriore della chiesa del Sacramento; una brutta immagine a due passi dal Teatro delle Muse e lungo il passaggio dei turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Si informa che venerdì 17 ottobre 2025, a causa dello sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, proclamato da CGIL, UIL, UILTRASPORTI e FIADEL, potrebbero verificarsi disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti. Si precisa che le frazioni non raccolte - facebook.com Vai su Facebook
Disagi per la raccolta rifiuti e pulizia delle strade in tutta Italia: cosa devi sapere sullo sciopero del 17 ottobre - Sciopero del 17 ottobre 2025: a rischio la raccolta dei rifiuti in tutta Italia. greenme.it scrive
Sciopero 17 ottobre 2025, a rischio la raccolta rifiuti in tutta Italia: le modalità della protesta - Lo sciopero nazionale del settore dell'igiene ambientale di venerdì 17 ottobre metterà a rischio la raccolta dei rifiuti in tutta Italia ... fanpage.it scrive
Operatori ecologi in sciopero, disagi nella raccolta rifiuti - Secondo i sindacati è stata alta in regione l'adesione alla protesta per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro ... Lo riporta rainews.it