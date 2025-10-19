Lo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, a cui hanno aderito molti lavoratori di Anconambiente, ha lasciato tracce molto evidenti in città. Venerdì la città è stata assediata dai rifiuti e i disagi in molte zone della città sono andati avanti fino alla tarda mattinata di ieri. Autentiche discariche sono spuntate e poi si sono alimentate grazie all’inciviltà dei singoli cittadini in molti punti della città. Quelle più evidenti e impattanti, soprattutto a livello di immagine, le abbiamo viste in via Appannaggio, ossia la breve strada che collega piazza Kennedy a piazza della Repubblica, con decine di sacchi dei rifiuti di varie frazioni addossate al muro posteriore della chiesa del Sacramento; una brutta immagine a due passi dal Teatro delle Muse e lungo il passaggio dei turisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero raccolta rifiuti e inciviltà. La città si trasforma in una discarica