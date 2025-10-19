Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve | Forse non gli hanno spiegato bene le cose

Botta e risposta in conferenza stampa tra i Fabregas e Tudor al termine di Como-Juventus: l'allenatore spagnolo ha replicato a quello che il tecnico bianconero aveva detto sui lariani alla vigilia ("È una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati"). 🔗 Leggi su Fanpage.it