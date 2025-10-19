scintille fabregas tudor cosa si sono detti dopo como juve

Como, 19 ottobre 2025 - Scintille tra Cesc Fabregas e Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto il Como battere la Juventus grazie ai gol di Kempf dopo appena 4’ e di un superlativo Nico Paz. Tutto nasce da una frase del tecnico bianconero alla vigilia: "Il Como è una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati", aveva detto. Fabregas ha replicato così: "Oggi eravamo tutti uniti ed erano più di 50 anni che non battevamo la Juventus. Per me è un punto d'orgoglio per club, squadra e città". E ancora: "Abbiamo giocato contro una squadra che tra tre giorni va al Bernabeu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

