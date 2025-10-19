Scintille Fabregas-Tudor cosa si sono detti dopo Como-Juve
Como, 19 ottobre 2025 - Scintille tra Cesc Fabregas e Igor Tudor in conferenza stampa dopo la sfida che ha visto il Como battere la Juventus grazie ai gol di Kempf dopo appena 4’ e di un superlativo Nico Paz. Tutto nasce da una frase del tecnico bianconero alla vigilia: "Il Como è una finta piccola, ha speso molto e soprattutto l'allenatore ha scelto tutti i giocatori acquistati", aveva detto. Fabregas ha replicato così: "Oggi eravamo tutti uniti ed erano più di 50 anni che non battevamo la Juventus. Per me è un punto d'orgoglio per club, squadra e città". E ancora: "Abbiamo giocato contro una squadra che tra tre giorni va al Bernabeu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Botta e risposta in conferenza stampa tra i Fabregas e Tudor al termine di Como-Juventus Cosa è successo tra i due allenatori - facebook.com Vai su Facebook
Fabregas risponde a Tudor, che scintille dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene la storia...” - partita concitato allo Stadio 'Sinigallia' di Como al termine della sfida tra i padroni di casa e la Juventus. corrieredellosport.it scrive
Scintille tra Fabregas e Tudor in conferenza dopo Como-Juve: “Forse non gli hanno spiegato bene le cose” - Juventus: l'allenatore spagnolo ha replicato a quello che il tecnico bianconero ... Come scrive fanpage.it
Scintille fra Fabregas e Tudor dopo Como-Juve. Cesc: «Forse non gli hanno spiegato bene la storia...» - Fabregas: «Lui mi chiama l'allenatore del Como, io mi rivolgo a lui con rispetto per me è mister Tudor». msn.com scrive