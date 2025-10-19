Scienziati a un passo dal mistero supremo | la materia oscura fa brillare la galassia letteralmente

Gli scienziati potrebbero essere più vicini che mai a confermare l’esistenza della materia oscura, la sostanza invisibile che si ritiene costituisca oltre un quarto del cosmo. La chiave potrebbe trovarsi in un bagliore diffuso di raggi gamma osservato vicino al centro della nostra galassia. Tutto ciò che possiamo vedere nell’universo, dalle stelle ai pianeti, dalle persone agli oggetti quotidiani, è fatto di materia ordinaria. Questa materia può essere rilevata attraverso diverse lunghezze d’onda, dall’infrarosso alla luce visibile fino ai raggi gamma, ma rappresenta soltanto circa il 5% dell’universo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

