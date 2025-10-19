Le parole, di solito, hanno un significato e un peso, che però possono variare a seconda del dove e del quando vengono pronunciate. E anche, possiamo aggiungere, a seconda del modo in cui vengono dette. Ecco perché le parole che ieri la segretaria del Pd Elly Schlein ha dedicato alla premier Giorgia Meloni hanno provocato, fatalmente, così tanto rumore. Un rumore stonato, fuori tempo, fuori luogo. Un po' perché il loro significato è risultato affatto aderente alla realtà; poi perché sono state pronunciate nel posto sbagliato e nel momento sbagliato; e infine perché anche il modo non è stato dei migliori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein sbrocca e la spara: “In Italia libertà a rischio”. Meloni replica: “Siamo al delirio”