Schianto fatale muore centauro di 50 anni
Un incidente dall’epilogo tragico quello verificatosi ieri, all’ora di pranzo, a San Giovanni in Persiceto. Nello scontro tra un’auto e una moto ha perso la vita il centauro Luigi Vacca. Il 50enne, residente a San Giovanni, era originario di Alghero, in Sardegna. Ma torniamo ai fatti. Erano quasi le 13, ieri. Il 50enne, in sella alla sua amata BMW, stava percorrendo via Modena, anche sp255. Sulla stessa strada stava transitando una Lancia Ypsilon che, all’altezza della traversa via Piolino, avrebbe messo la freccia per girare a sinistra. Qui l’impatto con la moto: pare, dai primi rilievi, che il 50enne stesse superando alcune auto in transito e che quindi l’autista della macchina, nella manovra di svolta, non lo abbia visto sopraggiungere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
