Schianto ad Asiago tre giovani morti nella notte | auto contro una fontana

Un altro ragazzo è grave, illeso il quinto passeggero. L'incidente avvenuto poco dopo le tre di notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Schianto ad Asiago, tre giovani morti nella notte: auto contro una fontana

CORNEDO VICENTINO Schianto fra un’auto e un camion: ferita una donna, incastrata nell’abitacolo. Lunge code lungo la SR246 a Cereda - facebook.com Vai su Facebook

