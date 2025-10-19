Schianto ad Asiago tre giovani morti nella notte | auto contro una fontana

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro ragazzo è grave, illeso il quinto passeggero. L'incidente avvenuto poco dopo le tre di notte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

schianto ad asiago tre giovani morti nella notte auto contro una fontana

© Tgcom24.mediaset.it - Schianto ad Asiago, tre giovani morti nella notte: auto contro una fontana

