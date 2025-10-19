Schianto ad Asiago tre giovani morti nella notte | auto contro una fontana tornavano da festa di compleanno

Un altro ragazzo è grave, illeso il quinto passeggero. L'incidente avvenuto poco dopo le tre di notte.

