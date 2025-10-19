Tempo di lettura: < 1 minuto “Ottimo il piano del candidato a presidente della Campania per il centrodestra, Edmondo Cirielli, per varare nei primi 100 giorni la riforma sanitaria della regione. Il programma di Cirielli è puntuale e efficace: grazie alle risorse record stanziante per la sanità dal Governo Meloni, si miglioreranno i servizi e si assumerà nuovo personale”. Così, in una nota, Michele Schiano Di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Napoli. “ Verranno sbloccate le agende elettroniche, per far emergere il fabbisogno reale e potenziare con ogni mezzo la sanità di prossimità – sottolinea – Si passerà poi al rafforzamento di prevenzione, presidi ospedalieri e pronto soccorso e le liste di attesa verranno ridotte del 50% in 12 mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Schiano (Fdi): “Ottimo piano di Cirielli per la sanità”