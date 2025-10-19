Schiacciate 1vs1 e trash talking | chi è Matt Kiatipis il canadese spocchioso che ha reso virale il suo basket playground

Alla legge del campetto non si scappa: “Chi segna, regna”. E se Matt Kiatipis ha la corona sul capo, auguri a giocarci contro e restare calmi. Quando fa muovere la retina con un canestro, torna in attacco con la faccia cattiva. L’espressione di chi detta le regole a casa sua e nel frattempo tempesta l’avversario di provocazioni come il Kevin Garnett dei tempi d’oro. 25 anni, canadese di Newmarket (Ontario), MK – questo il nome con cui è conosciuto – ha trasformato il basket di strada in un palcoscenico con i suoi uno contro uno irridenti, che permettono gesti e contatti al limite del regolamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

