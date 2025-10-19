Schein a Meloni | Basta vittimismo agli italiani non serve – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2025 "Pure oggi la presidente Meloni non rinuncia alla sua dose di vittimismo quotidiano. Basta, basta, perchè del suo vittimismo gli italiani non se ne fanno niente: parliamo dei problemi concreti degli italiani". Lo afferma la leader del Pd, Elly Schlein, sui social. Ig Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
