Scatta il piano per il Gray Eagle STOL | cosa c' è dietro il progetto di un nuovo drone

Nella corsa per la superiorità aerea non convenzionale, Stati Uniti e Corea del Sud hanno ufficializzato un'intesa di rilevanza strategica tra General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) e Hanwha Aerospace, finalizzata allo sviluppo congiunto del sistema a pilotaggio remoto Gray Eagle STOL (Short Takeoff and Landing). L'accordo, siglato il 14 ottobre 2025 durante l'Annual Meeting dell'Association of the U.S. Army (AUSA), potrebbe rappresentare un salto qualitativo nella cooperazione bilaterale in ambito difensivo, puntando su capacità operative ad alta flessibilità e indipendenza logistica.

