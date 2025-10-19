Scambi sospetti vicino a un chiosco bar | 25enne finisce ai domiciliari per spaccio
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 25enne catanese, gravemente indiziato – con riserva di verifica in sede giudiziaria – del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.L’operazione è il risultato di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
