Scambi sospetti vicino a un chiosco bar | 25enne finisce ai domiciliari per spaccio

Cataniatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 25enne catanese, gravemente indiziato – con riserva di verifica in sede giudiziaria – del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana.L’operazione è il risultato di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Scambi Sospetti Vicino Chiosco