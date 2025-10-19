Sbarcati 14 migranti in gravissime condizioni e 2 cadaveri a Lampedusa
Quattordici migranti sono in gravissime condizioni, per tre è stato necessario procedere ad intubazione. A Lampedusa, per trasferire i migranti che hanno bisogno di strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto: uno da Palermo e uno da Pantelleria che si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
