Sbarcati 14 migranti in gravissime condizioni e 2 cadaveri a Lampedusa

Agrigentonotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici migranti sono in gravissime condizioni, per tre è stato necessario procedere ad intubazione. A Lampedusa, per trasferire i migranti che hanno bisogno di strutture sanitarie più attrezzate, sono in arrivo due elicotteri a supporto: uno da Palermo e uno da Pantelleria che si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

A Messina le salme dei 14 migranti - Sono sbarcati al molo Marconi del porto di Messina i 453 migranti a bordo del pattugliatore irlandese Niamh che ha trasportato anche le 14 persone trovate morte due giorni ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sbarcati 14 Migranti Gravissime