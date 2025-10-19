Sasso sfonda il parabrezza del pullman di tifosi e uccide l’autista

RIETI – Una serata di sport si è trasformata in tragedia. Dopo la partita di serie A2 tra la Rse Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia, disputata al PalaSojourner, la violenza del tifo malato ha colpito ancora, lasciando dietro di sé morte e sgomento. Mentre il pullman che trasportava i tifosi toscani stava lasciando Rieti per rientrare verso la Toscana, il mezzo è stato assalito con una fitta sassaiola da un gruppo di persone, presumibilmente tifosi reatini, nei pressi della località Contigliano, lungo la strada statale 79 in direzione Terni. Secondo una prima ricostruzione, una pietra — forse un vero e proprio mattone — ha colpito con violenza il parabrezza, infrangendolo e centrando in pieno il secondo autista, che si trovava seduto nei primi sedili anteriori del pullman. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it