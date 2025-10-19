Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia autista ucciso dopo match di basket a Rieti

(Adnkronos) – Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, dopo il match di basket sul campo della Sebastiani Rieti, e l’autista muore colpito da un mattone. Al momento della partenza dal PalaSojourner dei tifosi toscani, il pullman che li trasportava è stato assaltato dal lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti

Contenuti che potrebbero interessarti

Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso - facebook.com Vai su Facebook

Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi: un morto - Dopo la partita di basket, ignoti sono usciti da un campo e hanno lanciato alcuni massi che hanno colpito la parte anteriore del mezzo ... Si legge su lanazione.it

Rieti, sassi e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista - Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, questa sera, lungo la superstrada Rieti- Lo riporta msn.com

Sassi contro pullman tifosi Pistoia basket, muore l'autista - A bordo c'erano invece i tifosi della squadra di basket di Pistoia di ritorno dall'incontro di A2 tenutosi al PalaSojourner contro la Sebastiani ... Come scrive ansa.it