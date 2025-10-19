Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket | muore l’autista dopo la partita a Rieti

AGI - Tragedia dopo la partita di basket di A2 tra Rieti e Pistoia. Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'altezza di Contigliano. Il pullman è stato centrato sul davanti e secondo quanto riporta la Nazione il secondo autista del mezzo, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito ed è morto poco dopo. . 🔗 Leggi su Agi.it

