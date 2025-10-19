Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket | muore l’autista dopo la partita a Rieti

AGI - Tragedia dopo la partita di basket di A2 tra Rieti e Pistoia. Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'altezza di Contigliano. Il pullman è stato centrato sul davanti e secondo quanto riporta la Nazione il secondo autista del mezzo, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito ed è morto poco dopo. . 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista dopo la partita a Rieti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore uno degli autisti. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso - facebook.com Vai su Facebook

Rieti-Pistoia, sassi contro il pullman dei tifosi: un morto - Dopo la partita di basket, ignoti sono usciti da un campo e hanno lanciato alcuni massi che hanno colpito la parte anteriore del mezzo ... Come scrive lanazione.it

Rieti, sassi e mattoni contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista - Un autista del pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto, questa sera, lungo la superstrada Rieti- Segnala msn.com

Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: muore l’autista dopo Rieti-Pistoia - Al termine del match, un pullman di tifosi della squadra toscana è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni sulla Ss79, all'alt ... Lo riporta msn.com