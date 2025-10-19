Sassaiola e bombe carta fuori dallo stadio | colpita auto della polizia

Brindisireport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Prima le intemperanze, all'interno dello stadio, da parte di tifosi violenti - anzi, solo violenti, senza sostantivo -, che occupavano il settore ospiti del “Vito Curlo” di Fasano. Poi, la sassaiola e le bombe carta all'esterno dell'impianto. Almeno due auto della polizia sono state. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

