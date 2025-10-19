Sassaiola e bombe carta fuori dallo stadio | colpita auto della polizia
FASANO - Prima le intemperanze, all'interno dello stadio, da parte di tifosi violenti - anzi, solo violenti, senza sostantivo -, che occupavano il settore ospiti del “Vito Curlo” di Fasano. Poi, la sassaiola e le bombe carta all'esterno dell'impianto. Almeno due auto della polizia sono state. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dopo il “corteo pacifico” animato dagli striscioni che inneggiavano alla morte di Giorgia Meloni, Tajani e Salvini e al massacro del 7 ottobre, gli scontri: sassaiola contro le Forze dell’Ordine, bombe carta e persino auto date alle fiamme. Attendiamo la vibrante d - facebook.com Vai su Facebook
Sassaiola e bombe carta negli scontri al corteo ProPal a Udine: 12 feriti, regge la macchina sanitaria - Sores Fvg gestisce dodici feriti durante gli scontri di Udine per la partita Italia–Israele: tra loro due giornalisti e dieci agenti. Lo riporta nordest24.it