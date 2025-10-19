Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket Muore l' autista
Tragedia al termine della partita di basket tra la RSR Sebastiani Rieti e l'Estra Pistoia. Al momento della partenza dal PalaSojourner dei tifosi biancorossi, il pullman che li trasportava è stato assaltato dal lancio di pietre e altri oggetti contundenti. Uno di questi, un mattone, ha centrato in pieno l'autista di scorta del mezzo. La situazione clinica dell'uomo è stata fin da subito giudicata come grave e, una volta arrivati i soccorsi, si è tentato per più di un'ora di rianimare l'uomo. Tentativi che alla fine sono risultati vani, con l'uomo che è stato dichiarato deceduto. Lo riferisce Pistoiasport. 🔗 Leggi su Iltempo.it
