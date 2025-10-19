Sassaiola contro i soccorritori del 118 colpiti con calci e pugni | Subito le bodycam

"Quanto accaduto a Foggia è l’ennesimo episodio di violenza intollerabile nei confronti di operatori sanitari che ogni giorno, con professionalità e sacrificio, sono impegnati nella tutela della vita altrui. L’aggressione subita da sei lavoratori del 118, intervenuti in un contesto estremamente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

