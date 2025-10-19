Sarri in vista di Lazio Juve | Le ultime tre partite sono state le più difficili della mia carriera Sugli infortunati…
Sarri in vista di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo il pareggio contro l’Atalanta, ecco cosa ha detto. L’allenatore della Lazio Sarri ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco cosa ha detto in vista del match contro la Juve. SULLA PARTITA – «Nel primo tempo non abbiamo sofferto, nel secondo si perché, degli 11 giocatori di movimento che sono andati in campo oggi, 5 si erano allenati solo ieri mattina causa infortuni. Con il rientro dagli infortuni abbiamo pagato qualcosa, ma la squadra ha fatto una grande partita di sacrificio. Il primo tiro loro è arrivato intorno al 40esimo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Maurizio #Sarri in conferenza stampa in vista di Atalanta-#Lazio: - X Vai su X
Il tecnico biancoceleste Maurizio #Sarri interverrà in conferenza stampa in vista del match Atalanta-#Lazio domani, sabato 18 ottobre, alle ore 12:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sull - facebook.com Vai su Facebook
Qui Lazio - Si ferma Cancellieri: le sue condizioni in vista del match con la Juventus - La sfida tra i bianconeri e i biancocelesti sarà in programma domenica 26 alle ore 20:45. tuttojuve.com scrive
Sarri: “Le ultime tre gare sono state le più difficili della mia carriera. Bravi i ragazzi, Basic ha grandi qualità morali” - Lazio, nelle consuete interviste del postpartita, ha parlato il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri che ha così analizzato la sfida. Come scrive msn.com
Atalanta-Lazio, Isaksen: “Sarri soddisfatto, ora vogliamo i tre punti con la Juve” - Le parole del biancoceleste, intervenuto dopo il triplice fischio della partita odierna direttamente dalla pancia della New Balance Arena ... Secondo msn.com