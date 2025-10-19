Sarri in vista di Lazio Juve | Le ultime tre partite sono state le più difficili della mia carriera Sugli infortunati…

Sarri in vista di Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo il pareggio contro l’Atalanta, ecco cosa ha detto. L’allenatore della Lazio Sarri ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco cosa ha detto in vista del match contro la Juve. SULLA PARTITA – «Nel primo tempo non abbiamo sofferto, nel secondo si perché, degli 11 giocatori di movimento che sono andati in campo oggi, 5 si erano allenati solo ieri mattina causa infortuni. Con il rientro dagli infortuni abbiamo pagato qualcosa, ma la squadra ha fatto una grande partita di sacrificio. Il primo tiro loro è arrivato intorno al 40esimo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

