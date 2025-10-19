Sarnico (Bergamo), 19 ottobre 2025 – Tragedia a Sarnico, nella Bergamasca, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre: una donna è morta a causa di un incendio. Erano da poco passate le 4, quando i vigili del fuoco di Credaro e Palazzolo sull’Oglio sono stati allertati per un’ abitazione in fiamme in via Campomatto, a Sarnico. All’arrivo sul posto delle squadre dei pompieri, la zona notte della casa era completamente avvolta dal fuoco. Spente le fiamme, al suo interno, in uno studio vicino alla camera da letto, è stato rinvenuto il corpo della donna che viveva in quella casa, una 75enne. I sanitari giunti sul posto – con un’ambulanza da Iseo e un’automedica da Seriate – hanno confermato il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sarnico, incendio in una casa: morta una donna insieme al suo cagnolino