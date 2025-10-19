Sardegna decadenza Todde La Lega | all' attacco | Non c' è nessuna pietra tombale
“Ieri la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha parlato di pietra tombale sulla vicenda decadenza. Oggi, invece, sappiamo che Riccardo Fercia, avvocato del Collegio regionale di garanzia, ha depositato l'atto di integrazione nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello interposto dalla presidente avverso la sentenza di primo grado che confermava la decadenza. Affermando come non ci sia nessuna pietra tombale e che la vicenda sia tutt'altro che chiusa”. Così Michele Pais, esponente della Lega in Sardegna e presidente del Consiglio regionale nella scorsa legislatura. “Sappiamo anche che la Corte costituzionale qualifica come 'gravi riscontrate violazioni' quelle della presidente Todde - ricorda Pais - e che solo a causa di un errore di forma effettuato dal Collegio di garanzia, non discende la decadenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
