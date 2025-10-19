Sapete che la moglie di Fabio Fognini è famosissima forse anche più di lui? Ecco chi è e la sua vita privata

Campionessa di tennis e donna di grande forza, Flavia Pennetta è la moglie di Fabio Fognini e madre dei suoi tre figli. Ma prima della serenità, ha vissuto un amore finito in modo doloroso. Leggi anche: Flavia Pennetta: età, matrimonio, marito, figli, terzo figlio, dove vive, stipendio, patrimonio, quanti soldi ha vinto, dove abitano lei e Fognini, Instagram Dietro il sorriso solare e la carriera costellata di successi, Flavia Pennetta nasconde una storia personale intensa e coraggiosa. Oggi è la moglie del tennista Fabio Fognini e madre di tre bambini, ma in passato ha attraversato momenti difficili, tra un amore tradito e la rinascita accanto all’uomo che le ha restituito fiducia e serenità. 🔗 Leggi su Donnapop.it

